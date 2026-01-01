Nike hosszú cipzáras, kapucnis férfi polárpulóver futáshoz

Maradj koncentrált (még akkor is, ha elillan az izzadságod). Ennek a kapucnis pulóvernek a közepes súlyú, bolyhosított poláranyaga belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így futás után is kényelmes, ráadásul extra bő szabású.

Megjelenített szín: Dark Grey Heather/Bright Crimson

Stílus: IU3945-063