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Nike hosszú cipzáras, kapucnis férfi polárpulóver futáshoz - Dark Grey Heather/Bright Crimson

Nike

Hosszú cipzáras, kapucnis férfi polárpulóver futáshoz

94,99 €

Maradj koncentrált (még akkor is, ha elillan az izzadságod). Ennek a kapucnis pulóvernek a közepes súlyú, bolyhosított poláranyaga belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így futás után is kényelmes, ráadásul extra bő szabású.


  • Megjelenített szín: Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Stílus: IU3945-063

Nike

94,99 €

Maradj koncentrált (még akkor is, ha elillan az izzadságod). Ennek a kapucnis pulóvernek a közepes súlyú, bolyhosított poláranyaga belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így futás után is kényelmes, ráadásul extra bő szabású.

Előnyök

  • A túlméretezett szabás extra laza, bő érzetet biztosít a törzs körül.
  • A kétrétegű kapucni puha és tartást ad.

Termékadatok

  • Elöl-hátul minták
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Kapucni bélése: 80% pamut/20% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Stílus: IU3945-063

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike hosszú cipzáras, kapucnis férfi polárpulóver futáshoz

    Nike

    94,99 €

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