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Nike
Hosszú cipzáras, kapucnis férfi polárpulóver futáshoz
94,99 €
Maradj koncentrált (még akkor is, ha elillan az izzadságod). Ennek a kapucnis pulóvernek a közepes súlyú, bolyhosított poláranyaga belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így futás után is kényelmes, ráadásul extra bő szabású.
- Megjelenített szín: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Stílus: IU3945-063
Nike
94,99 €
Maradj koncentrált (még akkor is, ha elillan az izzadságod). Ennek a kapucnis pulóvernek a közepes súlyú, bolyhosított poláranyaga belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így futás után is kényelmes, ráadásul extra bő szabású.
Előnyök
- A túlméretezett szabás extra laza, bő érzetet biztosít a törzs körül.
- A kétrétegű kapucni puha és tartást ad.
Termékadatok
- Elöl-hátul minták
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Kapucni bélése: 80% pamut/20% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Stílus: IU3945-063
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike
94,99 €