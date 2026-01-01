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Horvátország 2026 T-shirt Nike Football férfipóló - Fehér/Hyper Royal/University Red

Horvátország 2026 T-shirt

Nike Football férfipóló

29,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ünnepeld csapatodat ebben a pólóban. Puha anyagból készült a kényelem érdekében. A jellegzetes címerrel és színekkel kifejezheted rajongásodat.


  • Megjelenített szín: Fehér/Hyper Royal/University Red
  • Stílus: IO8647-100

Horvátország 2026 T-shirt

29,99 €

Ünnepeld csapatodat ebben a pólóban. Puha anyagból készült a kényelem érdekében. A jellegzetes címerrel és színekkel kifejezheted rajongásodat.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Megjelenített szín: Fehér/Hyper Royal/University Red
  • Stílus: IO8647-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Horvátország 2026 T-shirt Nike Football férfipóló

    Horvátország 2026 T-shirt

    29,99 €

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