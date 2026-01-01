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Horvátország 2026 T-shirt
Nike Football férfipóló
29,99 €
Ünnepeld csapatodat ebben a pólóban. Puha anyagból készült a kényelem érdekében. A jellegzetes címerrel és színekkel kifejezheted rajongásodat.
- Megjelenített szín: Fehér/Hyper Royal/University Red
- Stílus: IO8647-100
Horvátország 2026 T-shirt
29,99 €
Ünnepeld csapatodat ebben a pólóban. Puha anyagból készült a kényelem érdekében. A jellegzetes címerrel és színekkel kifejezheted rajongásodat.
Termékadatok
- 100% pamut
- Megjelenített szín: Fehér/Hyper Royal/University Red
- Stílus: IO8647-100
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 185 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Horvátország 2026 T-shirt
29,99 €