Horvátország 2026 Strike Drill Top Nike Dri-FIT rövid cipzáras férfi edzőfelső futballhoz

Horvátország 2026 Strike Drill Top

74,99 €

Ezt a Strike felsőt kifejezetten a futball feltörekvő csillagai számára terveztük. A félcipzáras kialakításnak köszönhetően könnyen leveheted, ha bemelegítettél, és készen állsz pályára lépni. A karcsúsított, áramvonalas fazon és az izzadságelvezető anyag segít hűvösen és összeszedetten maradni, miközben tökéletesíted a technikádat.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.