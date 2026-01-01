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Horvátország 2026 Strike Drill Top
Nike Dri-FIT rövid cipzáras férfi edzőfelső futballhoz
Ezt a Strike felsőt kifejezetten a futball feltörekvő csillagai számára terveztük. A félcipzáras kialakításnak köszönhetően könnyen leveheted, ha bemelegítettél, és készen állsz pályára lépni. A karcsúsított, áramvonalas fazon és az izzadságelvezető anyag segít hűvösen és összeszedetten maradni, miközben tökéletesíted a technikádat.
- Megjelenített szín: Laser Blue/Sport Red/Fehér
- Stílus: IO8629-436
Horvátország 2026 Strike Drill Top
Ezt a Strike felsőt kifejezetten a futball feltörekvő csillagai számára terveztük. A félcipzáras kialakításnak köszönhetően könnyen leveheted, ha bemelegítettél, és készen állsz pályára lépni. A karcsúsított, áramvonalas fazon és az izzadságelvezető anyag segít hűvösen és összeszedetten maradni, miközben tökéletesíted a technikádat.
Előnyök
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Megjelenített szín: Laser Blue/Sport Red/Fehér
- Stílus: IO8629-436
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 185 cm
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Horvátország 2026 Strike Drill Top