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Horvátország 2026 Strike Drill Top Nike Dri-FIT rövid cipzáras férfi edzőfelső futballhoz - Laser Blue/Sport Red/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Horvátország 2026 Strike Drill Top

Nike Dri-FIT rövid cipzáras férfi edzőfelső futballhoz

74,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ezt a Strike felsőt kifejezetten a futball feltörekvő csillagai számára terveztük. A félcipzáras kialakításnak köszönhetően könnyen leveheted, ha bemelegítettél, és készen állsz pályára lépni. A karcsúsított, áramvonalas fazon és az izzadságelvezető anyag segít hűvösen és összeszedetten maradni, miközben tökéletesíted a technikádat.


  • Megjelenített szín: Laser Blue/Sport Red/Fehér
  • Stílus: IO8629-436

Horvátország 2026 Strike Drill Top

74,99 €

Ezt a Strike felsőt kifejezetten a futball feltörekvő csillagai számára terveztük. A félcipzáras kialakításnak köszönhetően könnyen leveheted, ha bemelegítettél, és készen állsz pályára lépni. A karcsúsított, áramvonalas fazon és az izzadságelvezető anyag segít hűvösen és összeszedetten maradni, miközben tökéletesíted a technikádat.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Megjelenített szín: Laser Blue/Sport Red/Fehér
  • Stílus: IO8629-436

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Horvátország 2026 Strike Drill Top Nike Dri-FIT rövid cipzáras férfi edzőfelső futballhoz

    Horvátország 2026 Strike Drill Top

    74,99 €

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