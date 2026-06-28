Horvátország 2026 Pre-Match Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú férfi futballfelső

Horvátország 2026 Pre-Match

69,99 €

Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A karcsúsított, áramvonalas fazon a nedvességelvezető technológia révén hűsít, amikor intenzívebbé válik a játék.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.