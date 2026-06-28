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Horvátország 2026 Pre-Match Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú férfi futballfelső - Chlorine Blue/Hyper Royal/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Horvátország 2026 Pre-Match

Nike Dri-FIT mérkőzés előtti rövid ujjú férfi futballfelső

69,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A karcsúsított, áramvonalas fazon a nedvességelvezető technológia révén hűsít, amikor intenzívebbé válik a játék.


  • Megjelenített szín: Chlorine Blue/Hyper Royal/Fehér
  • Stílus: IO8626-447

Horvátország 2026 Pre-Match

69,99 €

Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A karcsúsított, áramvonalas fazon a nedvességelvezető technológia révén hűsít, amikor intenzívebbé válik a játék.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Megjelenített szín: Chlorine Blue/Hyper Royal/Fehér
  • Stílus: IO8626-447

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Hrvaska aufwärmen Dress

    Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6

    Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker

Horvátország 2026 Pre-Match Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú férfi futballfelső

Horvátország 2026 Pre-Match

69,99 €

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