Horvátország 2026 Pre-Match Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú férfi futballfelső

Hrvaska aufwärmen Dress
Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6
Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker
Újrahasznosított anyagok
Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A karcsúsított, áramvonalas fazon a nedvességelvezető technológia révén hűsít, amikor intenzívebbé válik a játék.
Horvátország 2026 Pre-Match
Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A karcsúsított, áramvonalas fazon a nedvességelvezető technológia révén hűsít, amikor intenzívebbé válik a játék.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Hrvaska aufwärmen Dress
Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6
Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker
Horvátország 2026 Pre-Match