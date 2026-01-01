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Horvátország 2026 Nike Club kapucnis, belebújós férfipulóver - Obsidian/Fehér/University Red

Horvátország 2026

Nike Club kapucnis, belebújós férfipulóver

69,99 €
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Egy belebújós, kapucnis polárpulóver a klasszikus stílust a poláranyag puha kényelmével ötvözi.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér/University Red
  • Stílus: IO8649-451

Horvátország 2026

69,99 €

Egy belebújós, kapucnis polárpulóver a klasszikus stílust a poláranyag puha kényelmével ötvözi.

Termékadatok

  • 80–82% pamut/18–20% poliészter.
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér/University Red
  • Stílus: IO8649-451

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Horvátország 2026 Nike Club kapucnis, belebújós férfipulóver

    Horvátország 2026

    69,99 €

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