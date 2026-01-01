Nike Fairway Fresh laza férfi golfkardigán

Egyes pályák nehezek, akárhogy is nézzük őket. Az egyik legmenőbb angol pálya topográfiája által ihletett skótkockás minta ezen a kényelmes kardigánon a terepmintát a golf szemszögéből értelmezi újra. Bő szabása és puha, duplakötésű szerkezete a pályán és azon kívül is praktikus viseletet kínál.

Megjelenített szín: Light Orewood Brown/Diffused Blue

Stílus: IO0687-104