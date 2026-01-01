Nike Fairway Fresh
Laza férfi golfkardigán
Egyes pályák nehezek, akárhogy is nézzük őket. Az egyik legmenőbb angol pálya topográfiája által ihletett skótkockás minta ezen a kényelmes kardigánon a terepmintát a golf szemszögéből értelmezi újra. Bő szabása és puha, duplakötésű szerkezete a pályán és azon kívül is praktikus viseletet kínál.
- Megjelenített szín: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Stílus: IO0687-104
Nike Fairway Fresh
Egyes pályák nehezek, akárhogy is nézzük őket. Az egyik legmenőbb angol pálya topográfiája által ihletett skótkockás minta ezen a kényelmes kardigánon a terepmintát a golf szemszögéből értelmezi újra. Bő szabása és puha, duplakötésű szerkezete a pályán és azon kívül is praktikus viseletet kínál.
Előnyök
- A közepes súlyú, kötött jacquard anyag sima, meleg érzetet nyújt, és enyhén ejtett.
- A teljes felületet borító minta a golf legemlékezetesebb lyukai közül néhányat ábrázol madártávlatból.
Termékadatok
- Gombos záródás
- 70% poliészter/10% akril/10% műselyem/7% gyapjú/3% spandex.
- Hideg kézi mosás
- Importált
- Megjelenített szín: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Stílus: IO0687-104
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 188 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Fairway Fresh