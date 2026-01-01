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Nike Fairway Fresh laza férfi golfkardigán - Light Orewood Brown/Diffused Blue

Nike Fairway Fresh

Laza férfi golfkardigán

119,99 €
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Egyes pályák nehezek, akárhogy is nézzük őket. Az egyik legmenőbb angol pálya topográfiája által ihletett skótkockás minta ezen a kényelmes kardigánon a terepmintát a golf szemszögéből értelmezi újra. Bő szabása és puha, duplakötésű szerkezete a pályán és azon kívül is praktikus viseletet kínál.


  • Megjelenített szín: Light Orewood Brown/Diffused Blue
  • Stílus: IO0687-104

Nike Fairway Fresh

119,99 €

Egyes pályák nehezek, akárhogy is nézzük őket. Az egyik legmenőbb angol pálya topográfiája által ihletett skótkockás minta ezen a kényelmes kardigánon a terepmintát a golf szemszögéből értelmezi újra. Bő szabása és puha, duplakötésű szerkezete a pályán és azon kívül is praktikus viseletet kínál.

Előnyök

  • A közepes súlyú, kötött jacquard anyag sima, meleg érzetet nyújt, és enyhén ejtett.
  • A teljes felületet borító minta a golf legemlékezetesebb lyukai közül néhányat ábrázol madártávlatból.

Termékadatok

  • Gombos záródás
  • 70% poliészter/10% akril/10% műselyem/7% gyapjú/3% spandex.
  • Hideg kézi mosás
  • Importált
  • Megjelenített szín: Light Orewood Brown/Diffused Blue
  • Stílus: IO0687-104

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Fairway Fresh laza férfi golfkardigán

    Nike Fairway Fresh

    119,99 €

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