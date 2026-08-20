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England Tech Fleece Windrunner
Nike Soccer hosszú cipzáras, kapucnis férfipulóver
134,99 €
Fejezd ki Anglia iránti rajongásodat ezzel a klasszikus Windrunner kapucnis pulóverrel. A kívül-belül sima, minőségi, könnyű polárból készült Tech Fleece Windrunner kapucnis pulóverünk jó meleg, mégsem nehezít el.
- Megjelenített szín: Work Blue/Fehér
- Stílus: IB5927-486
England Tech Fleece Windrunner
134,99 €
Fejezd ki Anglia iránti rajongásodat ezzel a klasszikus Windrunner kapucnis pulóverrel. A kívül-belül sima, minőségi, könnyű polárból készült Tech Fleece Windrunner kapucnis pulóverünk jó meleg, mégsem nehezít el.
Termékadatok
- Szőtt csapatcímer
- Fő alkotórész/kapucni bélése: 53% pamut/47% poliészter. Zsebbetétek: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Work Blue/Fehér
- Stílus: IB5927-486
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 189 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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England Tech Fleece Windrunner
134,99 €