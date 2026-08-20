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England Tech Fleece Windrunner Nike Soccer hosszú cipzáras, kapucnis férfipulóver - Work Blue/Fehér

England Tech Fleece Windrunner

Nike Soccer hosszú cipzáras, kapucnis férfipulóver

134,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Fejezd ki Anglia iránti rajongásodat ezzel a klasszikus Windrunner kapucnis pulóverrel. A kívül-belül sima, minőségi, könnyű polárból készült Tech Fleece Windrunner kapucnis pulóverünk jó meleg, mégsem nehezít el.


  • Megjelenített szín: Work Blue/Fehér
  • Stílus: IB5927-486

England Tech Fleece Windrunner

134,99 €

Fejezd ki Anglia iránti rajongásodat ezzel a klasszikus Windrunner kapucnis pulóverrel. A kívül-belül sima, minőségi, könnyű polárból készült Tech Fleece Windrunner kapucnis pulóverünk jó meleg, mégsem nehezít el.

Termékadatok

  • Szőtt csapatcímer
  • Fő alkotórész/kapucni bélése: 53% pamut/47% poliészter. Zsebbetétek: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Work Blue/Fehér
  • Stílus: IB5927-486

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Nincsenek vélemények

    England Tech Fleece Windrunner Nike Soccer hosszú cipzáras, kapucnis férfipulóver

    England Tech Fleece Windrunner

    134,99 €