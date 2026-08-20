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Nike Energy Repel szőtt férfi futballkabát - Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam

Újrahasznosított anyagok

Nike Energy

Vízlepergető szőtt futballkabát férfiaknak

30% kedvezmény
Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
Medium Ash/Off Noir/Summit White/Summit White

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez a vízlepergető kabát ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
  • Stílus: IF1528-410

Nike Energy

30% kedvezmény

A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez a vízlepergető kabát ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.

Előnyök

  • A négy irányban rugalmas, szőtt anyag veled együtt mozog.
  • Tárolózsebek.

Termékadatok

  • Két irányba húzható elülső cipzár
  • Rugalmas mandzsetták és szegély
  • Rugalmas kapucninyílás
  • Hímzett Swoosh-logó
  • 85% poliészter/15% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
  • Stílus: IF1528-410

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Energy Repel szőtt férfi futballkabát

    Nike Energy

    30% kedvezmény