Nike Energy Repel szőtt férfi futballkabát

A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez a vízlepergető kabát ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.

Megjelenített szín: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam

Stílus: IF1528-410