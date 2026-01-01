Újrahasznosított anyagok
Nike Energy
Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez az izzadságelvezető felső ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.
- Megjelenített szín: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
- Stílus: IF1534-121
Nike Energy
A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez az izzadságelvezető felső ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.
Termékadatok
- Bordázott nyakrész és mandzsetták
- Szőtt méretcímke
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
- Stílus: IF1534-121
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 184 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike Energy