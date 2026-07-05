Nike Energy Dri-FIT hosszú ujjú férfi futballfelső

loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez az izzadságelvezető felső ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.
Nike Energy
A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez az izzadságelvezető felső ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
1 csillag
loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Nike Energy