Nike Energy Dri-FIT hosszú ujjú férfi futballfelső

A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez az izzadságelvezető felső ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.

Megjelenített szín: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Stílus: IF1532-121