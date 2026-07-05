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Nike Energy Dri-FIT hosszú ujjú férfi futballfelső - Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike Energy

Dri-FIT hosszú ujjú férfi futballfelső

30% kedvezmény
Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
Pink Foam/Off Noir/Summit White/Summit White
Team Red/Off Noir/Summit White/Summit White
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez az izzadságelvezető felső ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.


  • Megjelenített szín: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Stílus: IF1532-121

Nike Energy

30% kedvezmény

A Nike 30 évvel ezelőtt meghódította a futball világát. Ez az izzadságelvezető felső ugyanazokkal a részletekkel rendelkezik, mint a 90-es évek közepén készült időtlen dizájnok, de olyan technológiával van felszerelve, amely megfelel a modern játéknak.

Termékadatok

  • Laza fazon
  • Szőtt méretcímke
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Stílus: IF1532-121

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

1 csillag

  • loose thread

    Joo188740778

    Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.

Nike Energy Dri-FIT hosszú ujjú férfi futballfelső

Nike Energy

30% kedvezmény

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