Nike Dri-FIT Club strukturálatlan, fém Swoosh-sal díszített sapka

5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Dobd fel a Swoosh-gyűjteményed ezzel a kényelmes, strukturálatlan Club sapkával. Ívelt napellenzője és fém Swoosh logója letisztulttá teszi megjelenésed, az izzadságelvezető anyag pedig hűsít és kényelmet nyújt, miközben a legtöbbet hozod ki a meleg, napsütéses időből.
Nike Dri-FIT Club
Dobd fel a Swoosh-gyűjteményed ezzel a kényelmes, strukturálatlan Club sapkával. Ívelt napellenzője és fém Swoosh logója letisztulttá teszi megjelenésed, az izzadságelvezető anyag pedig hűsít és kényelmet nyújt, miközben a legtöbbet hozod ki a meleg, napsütéses időből.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Eric913823023
It’s perfect ,I love how comfortable it is
Wie auf den Bildern!
Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0
Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.
Nike Dri-FIT Club
Fedezd fel a Nike Dri-FIT Club strukturálatlan, fémes Swoosh sapkát
A közepesen magas Club sapkák stílusa bármilyen naphoz jól illik.
A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárologtatást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.