Nike Dri-FIT Club strukturálatlan, fém Swoosh-sal díszített sapka

Dobd fel a Swoosh-gyűjteményed ezzel a kényelmes, strukturálatlan Club sapkával. Ívelt napellenzője és fém Swoosh logója letisztulttá teszi megjelenésed, az izzadságelvezető anyag pedig hűsít és kényelmet nyújt, miközben a legtöbbet hozod ki a meleg, napsütéses időből.

Megjelenített szín: Fekete/Metallic Silver

Stílus: FB5372-010