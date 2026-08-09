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Nike Dri-FIT Club strukturálatlan, fém Swoosh-sal díszített sapka - Fekete/Metallic Silver

Újrahasznosított anyagok

Nike Dri-FIT Club

Strukturálatlan, fém Swoosh-sal díszített sapka

27,99 €
Fekete/Metallic Silver
Light Smoke Grey/Metallic Silver
Fehér/Metallic Silver
Midnight Navy/Metallic Silver
Pink Smoke/Metallic Gold
Camo Green/Metallic Silver
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Dobd fel a Swoosh-gyűjteményed ezzel a kényelmes, strukturálatlan Club sapkával. Ívelt napellenzője és fém Swoosh logója letisztulttá teszi megjelenésed, az izzadságelvezető anyag pedig hűsít és kényelmet nyújt, miközben a legtöbbet hozod ki a meleg, napsütéses időből.


  • Megjelenített szín: Fekete/Metallic Silver
  • Stílus: FB5372-010

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Dobd fel a Swoosh-gyűjteményed ezzel a kényelmes, strukturálatlan Club sapkával. Ívelt napellenzője és fém Swoosh logója letisztulttá teszi megjelenésed, az izzadságelvezető anyag pedig hűsít és kényelmet nyújt, miközben a legtöbbet hozod ki a meleg, napsütéses időből.

A termék előnyei

  • A közepesen magas Club sapkák stílusa bármilyen naphoz jól illik.
  • A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A twillanyag könnyű és sima tapintású.
  • A Swoosh márkajelzésű fémkapocs segítségével könnyedén beállíthatod az illeszkedést.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Fém Swoosh logó
  • Állítható fémkapocs dombornyomott Swoosh emblémával
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Metallic Silver
  • Stílus: FB5372-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (75)

4.6 csillag

  • 5 stars

    JesperKjærH504349661

    good quality and good fit for my large head

  • Eric913823023

    It’s perfect ,I love how comfortable it is

  • Wie auf den Bildern!

    Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0

    Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.

Nike Dri-FIT Club strukturálatlan, fém Swoosh-sal díszített sapka

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

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Fedezd fel a Nike Dri-FIT Club strukturálatlan, fémes Swoosh sapkát

A közepesen magas Club sapkák stílusa bármilyen naphoz jól illik.

A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárologtatást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.