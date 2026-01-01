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Dallas Cowboys Logo Club
Nike NFL férfi kapucnis pulóver
30% kedvezmény
Ez a feltűnő mintákkal díszített Club Logo kapucnis pulóver kényelmes polárbéléssel tart melegen, így hűvös időben is szurkolhatsz a csapatodnak.
- Megjelenített szín: College Navy
- Stílus: IO8993-419
Dallas Cowboys Logo Club
30% kedvezmény
Ez a feltűnő mintákkal díszített Club Logo kapucnis pulóver kényelmes polárbéléssel tart melegen, így hűvös időben is szurkolhatsz a csapatodnak.
Termékadatok
- Elülső zseb
- Kapucni állítható zsinórral
- 80% pamut/20% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: College Navy
- Stílus: IO8993-419
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Dallas Cowboys Logo Club
30% kedvezmény