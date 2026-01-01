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Dallas Cowboys Logo Club Nike NFL férfi kapucnis pulóver - College Navy

Dallas Cowboys Logo Club

Nike NFL férfi kapucnis pulóver

30% kedvezmény

Ez a feltűnő mintákkal díszített Club Logo kapucnis pulóver kényelmes polárbéléssel tart melegen, így hűvös időben is szurkolhatsz a csapatodnak.


  • Megjelenített szín: College Navy
  • Stílus: IO8993-419

Dallas Cowboys Logo Club

30% kedvezmény

Ez a feltűnő mintákkal díszített Club Logo kapucnis pulóver kényelmes polárbéléssel tart melegen, így hűvös időben is szurkolhatsz a csapatodnak.

Termékadatok

  • Elülső zseb
  • Kapucni állítható zsinórral
  • 80% pamut/20% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: College Navy
  • Stílus: IO8993-419

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Dallas Cowboys Logo Club Nike NFL férfi kapucnis pulóver

    Dallas Cowboys Logo Club

    30% kedvezmény

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