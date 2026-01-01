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Nike Club strukturálatlan farmersapka gyerekeknek - College Navy/Fehér

Nike Club

Strukturálatlan farmersapka gyerekeknek

27,99 €

Ez a klasszikus, Nike Swoosh stílusú farmersapka állítható, hátsó pántos záródással nyújt testreszabható, kényelmes illeszkedést. Az ívelt karima és a belső homlokpánt hűsíti és szárazon tartja az apróságokat, miközben a napon mókáznak.


  • Megjelenített szín: College Navy/Fehér
  • Stílus: IO8231-419

Nike Club

27,99 €

Ez a klasszikus, Nike Swoosh stílusú farmersapka állítható, hátsó pántos záródással nyújt testreszabható, kényelmes illeszkedést. Az ívelt karima és a belső homlokpánt hűsíti és szárazon tartja az apróságokat, miközben a napon mókáznak.

Előnyök

  • Közepes mélységű illeszkedés
  • Ívelt karima

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: College Navy/Fehér
  • Stílus: IO8231-419

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club strukturálatlan farmersapka gyerekeknek

    Nike Club

    27,99 €

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