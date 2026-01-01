Nike Club strukturálatlan farmersapka gyerekeknek

Ez a klasszikus, Nike Swoosh stílusú farmersapka állítható, hátsó pántos záródással nyújt testreszabható, kényelmes illeszkedést. Az ívelt karima és a belső homlokpánt hűsíti és szárazon tartja az apróságokat, miközben a napon mókáznak.

Megjelenített szín: College Navy/Fehér

Stílus: IO8231-419