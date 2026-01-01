Nike Club
Strukturálatlan farmersapka gyerekeknek
Ez a klasszikus, Nike Swoosh stílusú farmersapka állítható, hátsó pántos záródással nyújt testreszabható, kényelmes illeszkedést. Az ívelt karima és a belső homlokpánt hűsíti és szárazon tartja az apróságokat, miközben a napon mókáznak.
- Megjelenített szín: College Navy/Fehér
- Stílus: IO8231-419
Nike Club
Ez a klasszikus, Nike Swoosh stílusú farmersapka állítható, hátsó pántos záródással nyújt testreszabható, kényelmes illeszkedést. Az ívelt karima és a belső homlokpánt hűsíti és szárazon tartja az apróságokat, miközben a napon mókáznak.
Előnyök
- Közepes mélységű illeszkedés
- Ívelt karima
Termékadatok
- 100% pamut
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: College Navy/Fehér
- Stílus: IO8231-419
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Club.
Nike Club