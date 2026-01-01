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Nike Club sapka-kesztyű szett kisgyerekeknek - Fekete

Nike

Club sapka-kesztyű szett kisgyerekeknek

30% kedvezmény
Fekete
Playful Pink

A gyerekek ezzel a kétrészes kiegészítőszettel teljessé tehetik a Nike kabátjukat, szettjüket vagy cipőjüket. A visszahajtott sapka szuperpuha, kasmírszerű akrilfonalakból készült, amelyek rendkívül kényelmesek, a hozzáillő kesztyű pedig rugalmas szálakból készült, hogy kényelmesen illeszkedjen, és melegen tartsa a kis kezeket.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: FV2830-010

Nike

30% kedvezmény

A gyerekek ezzel a kétrészes kiegészítőszettel teljessé tehetik a Nike kabátjukat, szettjüket vagy cipőjüket. A visszahajtott sapka szuperpuha, kasmírszerű akrilfonalakból készült, amelyek rendkívül kényelmesek, a hozzáillő kesztyű pedig rugalmas szálakból készült, hogy kényelmesen illeszkedjen, és melegen tartsa a kis kezeket.

Termékadatok

  • Sapka: 100% akril; Kesztyű: 82% akril/17% poliészter/1% elasztán
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: FV2830-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club sapka-kesztyű szett kisgyerekeknek

    Nike

    30% kedvezmény

    Tedd teljessé a megjelenésed