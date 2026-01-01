Nike
Club sapka-kesztyű szett kisgyerekeknek
A gyerekek ezzel a kétrészes kiegészítőszettel teljessé tehetik a Nike kabátjukat, szettjüket vagy cipőjüket. A visszahajtott sapka szuperpuha, kasmírszerű akrilfonalakból készült, amelyek rendkívül kényelmesek, a hozzáillő kesztyű pedig rugalmas szálakból készült, hogy kényelmesen illeszkedjen, és melegen tartsa a kis kezeket.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: FV2830-010
Nike
A gyerekek ezzel a kétrészes kiegészítőszettel teljessé tehetik a Nike kabátjukat, szettjüket vagy cipőjüket. A visszahajtott sapka szuperpuha, kasmírszerű akrilfonalakból készült, amelyek rendkívül kényelmesek, a hozzáillő kesztyű pedig rugalmas szálakból készült, hogy kényelmesen illeszkedjen, és melegen tartsa a kis kezeket.
Termékadatok
- Sapka: 100% akril; Kesztyű: 82% akril/17% poliészter/1% elasztán
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: FV2830-010
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike