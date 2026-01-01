Nike Club sapka-kesztyű szett kisgyerekeknek

A gyerekek ezzel a kétrészes kiegészítőszettel teljessé tehetik a Nike kabátjukat, szettjüket vagy cipőjüket. A visszahajtott sapka szuperpuha, kasmírszerű akrilfonalakból készült, amelyek rendkívül kényelmesek, a hozzáillő kesztyű pedig rugalmas szálakból készült, hogy kényelmesen illeszkedjen, és melegen tartsa a kis kezeket.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: FV2830-010