Nike Club Rules
Kerek nyakkivágású, francia frottír férfipulóver
Egyetlen szabályunk, hogy megszegjük a szabályokat. A klasszikus countryklub hangulatot vettük alapul, és a feje tetejére állítottuk ezzel a kerek nyakkivágású, francia frottír pulóverrel. A külső puha hurkok és a bordázott díszítések koptatott megjelenést kölcsönöznek. És az illeszkedés? Felejtsd el a testre szabottat – laza és kényelmes.
- Megjelenített szín: Sail/Fekete
- Stílus: IR0981-133
Nike Club Rules
Egyetlen szabályunk, hogy megszegjük a szabályokat. A klasszikus countryklub hangulatot vettük alapul, és a feje tetejére állítottuk ezzel a kerek nyakkivágású, francia frottír pulóverrel. A külső puha hurkok és a bordázott díszítések koptatott megjelenést kölcsönöznek. És az illeszkedés? Felejtsd el a testre szabottat – laza és kényelmes.
Előnyök
- A hátulra varrt rátétes betűk látványosak.
- Kifordított hatású kialakítás: a francia frottír anyag belül sima, kívül pedig puha hurkokból áll.
- Az állítható zsinór segítségével beállíthatod az illeszkedést.
- panel hozzáadása
Termékadatok
- NikeCourt rátét
- Erszényes zseb
- Bordázott szegély
- Fő alkotórész: 88% pamut/12% poliészter. Bordázott rész: 98% pamut/2% spandex. Kapucni bélése: 88% pamut/12% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Sail/Fekete
- Stílus: IR0981-133
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 183 cm
- A nagy és magas modell 3XL-es méretet visel, és 183 cm magas
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club Rules