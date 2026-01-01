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Nike Club Rules kerek nyakkivágású, francia frottír férfipulóver - Sail/Fekete

Nike Club Rules

Kerek nyakkivágású, francia frottír férfipulóver

99,99 €
Sail/Fekete
Fir/Sail
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Egyetlen szabályunk, hogy megszegjük a szabályokat. A klasszikus countryklub hangulatot vettük alapul, és a feje tetejére állítottuk ezzel a kerek nyakkivágású, francia frottír pulóverrel. A külső puha hurkok és a bordázott díszítések koptatott megjelenést kölcsönöznek. És az illeszkedés? Felejtsd el a testre szabottat – laza és kényelmes.


  • Megjelenített szín: Sail/Fekete
  • Stílus: IR0981-133

Nike Club Rules

99,99 €

Egyetlen szabályunk, hogy megszegjük a szabályokat. A klasszikus countryklub hangulatot vettük alapul, és a feje tetejére állítottuk ezzel a kerek nyakkivágású, francia frottír pulóverrel. A külső puha hurkok és a bordázott díszítések koptatott megjelenést kölcsönöznek. És az illeszkedés? Felejtsd el a testre szabottat – laza és kényelmes.

Előnyök

  • A hátulra varrt rátétes betűk látványosak.
  • Kifordított hatású kialakítás: a francia frottír anyag belül sima, kívül pedig puha hurkokból áll.
  • Az állítható zsinór segítségével beállíthatod az illeszkedést.
  • panel hozzáadása

Termékadatok

  • NikeCourt rátét
  • Erszényes zseb
  • Bordázott szegély
  • Fő alkotórész: 88% pamut/12% poliészter. Bordázott rész: 98% pamut/2% spandex. Kapucni bélése: 88% pamut/12% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Sail/Fekete
  • Stílus: IR0981-133

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 183 cm
    • A nagy és magas modell 3XL-es méretet visel, és 183 cm magas
    • Laza fazon: bő és laza
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club Rules kerek nyakkivágású, francia frottír férfipulóver

    Nike Club Rules

    99,99 €

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