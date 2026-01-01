Nike Club Rules kerek nyakkivágású, francia frottír férfipulóver

Egyetlen szabályunk, hogy megszegjük a szabályokat. A klasszikus countryklub hangulatot vettük alapul, és a feje tetejére állítottuk ezzel a kerek nyakkivágású, francia frottír pulóverrel. A külső puha hurkok és a bordázott díszítések koptatott megjelenést kölcsönöznek. És az illeszkedés? Felejtsd el a testre szabottat – laza és kényelmes.

Megjelenített szín: Sail/Fekete

Stílus: IR0981-133