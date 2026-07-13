Nike Club Rules Aero-FIT álgalléros férfifelső

Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Újrahasznosított anyagok
Egyetlen szabályunk, hogy megszegjük a szabályokat. Jacquard pepita mintát adtunk egy Aero-FIT technológiával ellátott felsőhöz, hogy klubhoz méltó megjelenést biztosítsunk a mozgáshoz és a hosszú kinti napokhoz.
Nike Club Rules
Egyetlen szabályunk, hogy megszegjük a szabályokat. Jacquard pepita mintát adtunk egy Aero-FIT technológiával ellátott felsőhöz, hogy klubhoz méltó megjelenést biztosítsunk a mozgáshoz és a hosszú kinti napokhoz.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Nike Club Rules