Nike Club Rules Aero-FIT álgalléros férfifelső

Egyetlen szabályunk, hogy megszegjük a szabályokat. Jacquard pepita mintát adtunk egy Aero-FIT technológiával ellátott felsőhöz, hogy klubhoz méltó megjelenést biztosítsunk a mozgáshoz és a hosszú kinti napokhoz.

Megjelenített szín: Sail/Sail

Stílus: IU0800-133