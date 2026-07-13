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Nike Club Rules Aero-FIT álgalléros férfifelső - Sail/Sail

Újrahasznosított anyagok

Nike Club Rules

Aero-FIT álgalléros férfifelső

59,99 €
Sail/Sail
Obsidian/Obsidian
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Egyetlen szabályunk, hogy megszegjük a szabályokat. Jacquard pepita mintát adtunk egy Aero-FIT technológiával ellátott felsőhöz, hogy klubhoz méltó megjelenést biztosítsunk a mozgáshoz és a hosszú kinti napokhoz.


  • Megjelenített szín: Sail/Sail
  • Stílus: IU0800-133

Nike Club Rules

59,99 €

Egyetlen szabályunk, hogy megszegjük a szabályokat. Jacquard pepita mintát adtunk egy Aero-FIT technológiával ellátott felsőhöz, hogy klubhoz méltó megjelenést biztosítsunk a mozgáshoz és a hosszú kinti napokhoz.

Előnyök

  • A Nike Aero-FIT technológiát úgy tervezték, hogy maximális szellőzést biztosítson. Úgy engedi át a levegőt a bőrödhöz, hogy még nagy melegben is hűvösen maradj.
  • A normál fazon lazábbnak érződik, ugyanakkor közelebb simul a testhez.

Termékadatok

  • NikeCourt embléma
  • Hímzett Swoosh-logó
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Sail/Sail
  • Stílus: IU0800-133

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az Aero-FIT a Nike első, 100%-ban textilhulladékból készült, csúcsteljesítményre tervezett sportruházata – fontos mérföldkő a márka több évtizedes törekvésében, hogy csökkentse környezeti lábnyomát, és segítsen a sportolóknak alkalmazkodni az éghajlatváltozás hatásaihoz.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Great for Hot Weather

    Timi958879019

    Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)

Nike Club Rules Aero-FIT álgalléros férfifelső

Nike Club Rules

59,99 €

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