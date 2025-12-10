Nike Club hosszú cipzáras, kapucnis, francia frottír férfipulóver

Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Ez a hosszú cipzáras, kapucnis Nike Club pulóver laza kényelmet és klasszikus megjelenést kínál. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így készen állsz majd mind az edzőteremre, mint pedig a kanapéra.
Nike Club
Ez a hosszú cipzáras, kapucnis Nike Club pulóver laza kényelmet és klasszikus megjelenést kínál. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így készen állsz majd mind az edzőteremre, mint pedig a kanapéra.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4 csillag
Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
A bit oversized
JorgeRua74
Um pouco oversized
Cool
Joseeduardo959685191
Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr
Nike Club