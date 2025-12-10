Nike Club hosszú cipzáras, kapucnis, francia frottír férfipulóver

Ez a hosszú cipzáras, kapucnis Nike Club pulóver laza kényelmet és klasszikus megjelenést kínál. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így készen állsz majd mind az edzőteremre, mint pedig a kanapéra.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: FN3884-010