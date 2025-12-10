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Nike Club hosszú cipzáras, kapucnis, francia frottír férfipulóver - Fekete/Fekete/Fehér

Nike Club

Hosszú cipzáras férfi francia frottír kapucnis pulóver

69,99 €
Fekete/Fekete/Fehér
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a hosszú cipzáras, kapucnis Nike Club pulóver laza kényelmet és klasszikus megjelenést kínál. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így készen állsz majd mind az edzőteremre, mint pedig a kanapéra.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: FN3884-010

Nike Club

69,99 €

Ez a hosszú cipzáras, kapucnis Nike Club pulóver laza kényelmet és klasszikus megjelenést kínál. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így készen állsz majd mind az edzőteremre, mint pedig a kanapéra.

A termék előnyei

  • A normál szabást úgy alakítottuk ki, hogy lazán illeszkedjen a törzsnél, így könnyen rétegezhető.
  • A duplarétegű kapucni még jobban melegít.

Termékadatok

  • Hímzett Nike Futura embléma
  • Osztott erszényes zseb
  • Bordázott szegély és mandzsetták
  • Fő alkotórész/kapucnibélés: 80-84% pamut/16-20% poliészter.
  • Az anyagok százalékos aránya eltérő lehet. A tényleges mennyiségek a címkén láthatók.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: FN3884-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (5)

4 csillag

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • A bit oversized

    JorgeRua74

    Um pouco oversized

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

Nike Club hosszú cipzáras, kapucnis, francia frottír férfipulóver

Nike Club

69,99 €

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