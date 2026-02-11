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Nike Club francia frottír kapucnis férfipulóver - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér

Nike Club

Francia frottír kapucnis férfipulóver

64,99 €
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér
Fekete/Fekete/Fehér
Obsidian/Obsidian/Fehér
Light Magenta/Light Magenta/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a Nike Club kapucnis pulóver puha, francia frottír anyagból készült. A normál szabást úgy alakítottuk ki, hogy lazán illeszkedjen a törzsnél, így könnyen rétegezhető.


  • Megjelenített szín: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér
  • Stílus: FN3866-063

Nike Club

64,99 €

Ez a Nike Club kapucnis pulóver puha, francia frottír anyagból készült. A normál szabást úgy alakítottuk ki, hogy lazán illeszkedjen a törzsnél, így könnyen rétegezhető.

A termék előnyei

  • A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így készen állsz majd mind az edzőteremre, mint pedig a kanapéra.
  • A kétrétegű polárkapucni extra puhaságot és meleget ad.

Termékadatok

  • Hengeres, fonott zsinór
  • Hímzett Nike Futura embléma
  • Erszényes zseb
  • Bordázott szegély és mandzsetták
  • Fő alkotórész/kapucnibélés: 80-84% pamut/16-20% poliészter.
  • Az anyagok százalékos aránya eltérő lehet. A tényleges mennyiségek a címkén láthatók.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Fehér
  • Stílus: FN3866-063

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (5)

3.8 csillag

  • Super sweat à capuche

    Thibault991525035

    Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝

  • Joanna690402492

    Idealna, wszystko w porządku .Polecam.

  • Daniel78fd90d8a48e4d328f691cd3cdc01926

    Wszystko jest super, rozmiar, dostawa no i oczywiście produkt sam w sobie.

Nike Club francia frottír kapucnis férfipulóver

Nike Club

64,99 €

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