Nike Club francia frottír kapucnis férfipulóver

Super sweat à capuche
Thibault991525035
Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝
Ez a Nike Club kapucnis pulóver puha, francia frottír anyagból készült. A normál szabást úgy alakítottuk ki, hogy lazán illeszkedjen a törzsnél, így könnyen rétegezhető.
Nike Club
Ez a Nike Club kapucnis pulóver puha, francia frottír anyagból készült. A normál szabást úgy alakítottuk ki, hogy lazán illeszkedjen a törzsnél, így könnyen rétegezhető.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3.8 csillag
Super sweat à capuche
Thibault991525035
Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝
Joanna690402492
Idealna, wszystko w porządku .Polecam.
Daniel78fd90d8a48e4d328f691cd3cdc01926
Wszystko jest super, rozmiar, dostawa no i oczywiście produkt sam w sobie.
Nike Club