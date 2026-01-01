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Nike Club
Francia frottír, kapucnis férfipulóver
74,99 €
Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. A francia frottír anyag és a laza szabás minden részletében a kényelmet szolgálja.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Phantom
- Stílus: IQ6266-010
Nike Club
74,99 €
Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. A francia frottír anyag és a laza szabás minden részletében a kényelmet szolgálja.
Előnyök
- A közepes vastagságú francia frottír belül puha hurkokkal rendelkezik, így természetesen jól szellőzik.
- A normál fazon lazábbnak érződik, ugyanakkor közelebb simul a testhez, így könnyen rétegezhető.
Termékadatok
- Hímzett klubcímer a mellkasrészen
- Hímzett Nike Futura logó az ujjon
- Zsinóros kapucni
- Kenguruzseb
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Kapucni bélése: 80% pamut/20% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Phantom
- Stílus: IQ6266-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 180 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Club
74,99 €