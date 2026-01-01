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Nike Club francia frottír, kapucnis férfipulóver - Fekete/Fekete/Phantom

Nike Club

Francia frottír, kapucnis férfipulóver

74,99 €
Fekete/Fekete/Phantom
Fir/Fir/Phantom
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. A francia frottír anyag és a laza szabás minden részletében a kényelmet szolgálja.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Phantom
  • Stílus: IQ6266-010

Nike Club

74,99 €

Ha a klasszikusra vágysz, csatlakozz a klubhoz. A francia frottír anyag és a laza szabás minden részletében a kényelmet szolgálja.

Előnyök

  • A közepes vastagságú francia frottír belül puha hurkokkal rendelkezik, így természetesen jól szellőzik.
  • A normál fazon lazábbnak érződik, ugyanakkor közelebb simul a testhez, így könnyen rétegezhető.

Termékadatok

  • Hímzett klubcímer a mellkasrészen
  • Hímzett Nike Futura logó az ujjon
  • Zsinóros kapucni
  • Kenguruzseb
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Kapucni bélése: 80% pamut/20% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Phantom
  • Stílus: IQ6266-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Club francia frottír, kapucnis férfipulóver

    Nike Club

    74,99 €

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