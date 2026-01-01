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C.J. Stroud Houston Texans férfi Nike NFL játék futballmez - Pitch Blue

C.J. Stroud Houston Texans

Nike NFL Game férfi amerikaifutball-mez

124,99 €
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Képviseld a csapatod egyik legnagyobb sztárját ebben a Houston Texans mezben. A megfelelő szellőzés és a laza fazon száraz, kényelmes viseletet biztosít, és a pályán viselt mez autentikus megjelenését nyújtja.


  • Megjelenített szín: Pitch Blue
  • Stílus: II7377-426

C.J. Stroud Houston Texans

124,99 €

Képviseld a csapatod egyik legnagyobb sztárját ebben a Houston Texans mezben. A megfelelő szellőzés és a laza fazon száraz, kényelmes viseletet biztosít, és a pályán viselt mez autentikus megjelenését nyújtja.

Előnyök

  • A szitanyomott névvel, számmal és csapatjelzéssel ellátott anyag könnyű és tartós.
  • A bemelegedésre leginkább hajlamos zónákban jól szellőző anyag hűs viseletet biztosít.

Termékadatok

  • NFL-logó a V alakú nyakkivágásnál
  • Cédula nélküli pólócímke
  • Szőtt méretcímke
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pitch Blue
  • Stílus: II7377-426

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    C.J. Stroud Houston Texans férfi Nike NFL játék futballmez

    C.J. Stroud Houston Texans

    124,99 €

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