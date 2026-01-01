C.J. Stroud Houston Texans férfi Nike NFL játék futballmez

C.J. Stroud Houston Texans
Nike NFL Game férfi amerikaifutball-mez
Képviseld a csapatod egyik legnagyobb sztárját ebben a Houston Texans mezben. A megfelelő szellőzés és a laza fazon száraz, kényelmes viseletet biztosít, és a pályán viselt mez autentikus megjelenését nyújtja.
- Megjelenített szín: Pitch Blue
- Stílus: II7377-426
C.J. Stroud Houston Texans
Képviseld a csapatod egyik legnagyobb sztárját ebben a Houston Texans mezben. A megfelelő szellőzés és a laza fazon száraz, kényelmes viseletet biztosít, és a pályán viselt mez autentikus megjelenését nyújtja.
Előnyök
- A szitanyomott névvel, számmal és csapatjelzéssel ellátott anyag könnyű és tartós.
- A bemelegedésre leginkább hajlamos zónákban jól szellőző anyag hűs viseletet biztosít.
Termékadatok
- NFL-logó a V alakú nyakkivágásnál
- Cédula nélküli pólócímke
- Szőtt méretcímke
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pitch Blue
- Stílus: II7377-426
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: C.J. Stroud Houston Texans.
C.J. Stroud Houston Texans