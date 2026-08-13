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Nike „City Pack” férfipóló - Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog

Nike „City Pack”

Férfipóló

39,99 €
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Az Air Max családnak számos különböző karaktere van, és mindegyiknek megvan a maga saját stílusa. Ünnepeljük meg őket.


  • Megjelenített szín: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Stílus: IQ3765-070

Nike „City Pack”

39,99 €

Az Air Max családnak számos különböző karaktere van, és mindegyiknek megvan a maga saját stílusa. Ünnepeljük meg őket.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Stílus: IQ3765-070

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Qualität hochwertig

    Enrico841255912

    einfach topp Qualität. Super Material.

Nike „City Pack” férfipóló

Nike „City Pack”

39,99 €

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