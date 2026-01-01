Újrahasznosított anyagok
Chicago Bulls Statement Edition
Jordan NBA MVP férfikabát
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült
Az utcáktól a pályáig a Chicago Bulls mindig a középpontban van. Képviseld őket a hétköznapokon és a győzelmi sorozatok után ebben a Statement Edition MVP dzsekiben.
- Megjelenített szín: Anthracite
- Stílus: IB0022-060
Chicago Bulls Statement Edition
Az utcáktól a pályáig a Chicago Bulls mindig a középpontban van. Képviseld őket a hétköznapokon és a győzelmi sorozatok után ebben a Statement Edition MVP dzsekiben.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Fő alkotórész bélése: 100% poliészter. Ujjak bélése: 100% nejlon.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Anthracite
- Stílus: IB0022-060
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
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Chicago Bulls Statement Edition