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Chicago Bulls Statement Edition Jordan NBA MVP férfikabát - Anthracite

Újrahasznosított anyagok

Chicago Bulls Statement Edition

Jordan NBA MVP férfikabát

134,99 €
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Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült

Az utcáktól a pályáig a Chicago Bulls mindig a középpontban van. Képviseld őket a hétköznapokon és a győzelmi sorozatok után ebben a Statement Edition MVP dzsekiben.


  • Megjelenített szín: Anthracite
  • Stílus: IB0022-060

Chicago Bulls Statement Edition

134,99 €

Az utcáktól a pályáig a Chicago Bulls mindig a középpontban van. Képviseld őket a hétköznapokon és a győzelmi sorozatok után ebben a Statement Edition MVP dzsekiben.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Fő alkotórész bélése: 100% poliészter. Ujjak bélése: 100% nejlon.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Anthracite
  • Stílus: IB0022-060

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    Chicago Bulls Statement Edition Jordan NBA MVP férfikabát

    Chicago Bulls Statement Edition

    134,99 €

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