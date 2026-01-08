Chicago Bulls Jordan Basketball Flight kapucnis férfi polárpulóver

LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Az utcáktól a pályáig a Chicago Bulls mindig a középpontban van. Képviseld őket a hétköznapokon és a győzelmi sorozatok után ebben a kényelmes kapucnis pulóverben.
Chicago Bulls
Az utcáktól a pályáig a Chicago Bulls mindig a középpontban van. Képviseld őket a hétköznapokon és a győzelmi sorozatok után ebben a kényelmes kapucnis pulóverben.
A kívül sima, belül enyhén bolyhos, közepes súlyú, félig bolyhosított poláranyag kényelmes, mégis szellős. Egész évben viselhető kényelmes darab, amely tökéletes átmeneti viselet a tavaszi és az őszi hónapokra.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Chicago Bulls