 
1 / 3. kép
Chicago Bulls Jordan Basketball Flight kapucnis férfi polárpulóver - Anthracite/Fehér

Chicago Bulls

Jordan Basketball Flight kapucnis férfi polárpulóver

119,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Az utcáktól a pályáig a Chicago Bulls mindig a középpontban van. Képviseld őket a hétköznapokon és a győzelmi sorozatok után ebben a kényelmes kapucnis pulóverben.


  • Megjelenített szín: Anthracite/Fehér
  • Stílus: HV9794-060

Chicago Bulls

119,99 €

Az utcáktól a pályáig a Chicago Bulls mindig a középpontban van. Képviseld őket a hétköznapokon és a győzelmi sorozatok után ebben a kényelmes kapucnis pulóverben.

Előnyök

A kívül sima, belül enyhén bolyhos, közepes súlyú, félig bolyhosított poláranyag kényelmes, mégis szellős. Egész évben viselhető kényelmes darab, amely tökéletes átmeneti viselet a tavaszi és az őszi hónapokra.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% pamut. Kapucnibélés: 100% pamut. Bordázat: 96% pamut/4% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Anthracite/Fehér
  • Stílus: HV9794-060

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • LudekL531493440

    Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost

Chicago Bulls Jordan Basketball Flight kapucnis férfi polárpulóver

Chicago Bulls

119,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed