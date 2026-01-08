Chicago Bulls Jordan Basketball Flight kapucnis férfi polárpulóver

Chicago Bulls

119,99 €

Az utcáktól a pályáig a Chicago Bulls mindig a középpontban van. Képviseld őket a hétköznapokon és a győzelmi sorozatok után ebben a kényelmes kapucnis pulóverben.

Előnyök A kívül sima, belül enyhén bolyhos, közepes súlyú, félig bolyhosított poláranyag kényelmes, mégis szellős. Egész évben viselhető kényelmes darab, amely tökéletes átmeneti viselet a tavaszi és az őszi hónapokra.