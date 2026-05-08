Chicago Bulls Essential Nike NBA-s férfipóló

Great Bulls T-shirt
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Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo
A játék napján elég az eredmény miatt aggódnod – az öltözékedet ne bonyolítsd túl. Készülj fel a szezonra ezzel a klasszikus Chicago Bulls pólóval.
Chicago Bulls Essential
A játék napján elég az eredmény miatt aggódnod – az öltözékedet ne bonyolítsd túl. Készülj fel a szezonra ezzel a klasszikus Chicago Bulls pólóval.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.4 csillag
Great Bulls T-shirt
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Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo
Super koszulka
RafałT737750965
Zdjęcie troszkę nie oddaje koloru, bo ma identyczny jak bluza .. jakość wykonania i materiał na najwyższym poziomie
Great product
SUPERSTAR
[This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Chicago Bulls Essential