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Chicago Bulls Essential Nike NBA-s férfipóló - University Red

Chicago Bulls Essential

Nike NBA-s férfipóló

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A játék napján elég az eredmény miatt aggódnod – az öltözékedet ne bonyolítsd túl. Készülj fel a szezonra ezzel a klasszikus Chicago Bulls pólóval.


  • Megjelenített szín: University Red
  • Stílus: FJ0231-657

Chicago Bulls Essential

30% kedvezmény

A játék napján elég az eredmény miatt aggódnod – az öltözékedet ne bonyolítsd túl. Készülj fel a szezonra ezzel a klasszikus Chicago Bulls pólóval.

Termékadatok

  • 50-100% pamut/0-50% poliészter
  • Az anyagok százalékos aránya eltérő lehet. A tényleges mennyiségek a címkén láthatók.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: University Red
  • Stílus: FJ0231-657

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (23)

4.4 csillag

  • Great Bulls T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo

  • Super koszulka

    RafałT737750965

    Zdjęcie troszkę nie oddaje koloru, bo ma identyczny jak bluza .. jakość wykonania i materiał na najwyższym poziomie

  • Great product

    SUPERSTAR

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Chicago Bulls Essential Nike NBA-s férfipóló

Chicago Bulls Essential

30% kedvezmény

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