Chicago Bulls Courtside Nike NBA-s szögletes fazonú férfi póló

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Chicago Bulls Courtside
Nike NBA-s szögletes fazonú férfipóló
30% kedvezmény
Mutasd ki a Bulls iránti rajongásodat minden körülmények között, örömben és a nehéz időkben egyaránt ezzel a szögletes fazonú pólóval.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: HV6795-010
Chicago Bulls Courtside
30% kedvezmény
Mutasd ki a Bulls iránti rajongásodat minden körülmények között, örömben és a nehéz időkben egyaránt ezzel a szögletes fazonú pólóval.
Előnyök
A közepes súlyú pamutanyag puha tapintású, és némi esése is van.
Termékadatok
- Laza fazon
- Bordázott nyakkivágás
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: HV6795-010
Méret és fazon
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Chicago Bulls Courtside
30% kedvezmény