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Chicago Bulls Courtside Nike NBA-s szögletes fazonú férfi póló - Fekete

Chicago Bulls Courtside

Nike NBA-s szögletes fazonú férfipóló

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Mutasd ki a Bulls iránti rajongásodat minden körülmények között, örömben és a nehéz időkben egyaránt ezzel a szögletes fazonú pólóval.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: HV6795-010

Chicago Bulls Courtside

30% kedvezmény

Mutasd ki a Bulls iránti rajongásodat minden körülmények között, örömben és a nehéz időkben egyaránt ezzel a szögletes fazonú pólóval.

Előnyök

A közepes súlyú pamutanyag puha tapintású, és némi esése is van.

Termékadatok

  • Laza fazon
  • Bordázott nyakkivágás
  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: HV6795-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Chicago Bulls Courtside Nike NBA-s szögletes fazonú férfi póló

    Chicago Bulls Courtside

    30% kedvezmény

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