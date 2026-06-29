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Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement férfipóló - Fehér

Chicago Bulls Courtside

Jordan '85 NBA Statement férfipóló

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Szereted a Bullst? Mutasd meg büszkén! Ezzel a festékszórós graffitik stílusát hordozó, különleges Statement pólóval kimutathatod a rajongásodat.


  • Megjelenített szín: Fehér
  • Stílus: IF4523-100

Chicago Bulls Courtside

30% kedvezmény

Szereted a Bullst? Mutasd meg büszkén! Ezzel a festékszórós graffitik stílusát hordozó, különleges Statement pólóval kimutathatod a rajongásodat.

Előnyök

A vastag pamutanyag merev esésű és strukturált hatású.

Termékadatok

  • Bordázott nyakkivágás
  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér
  • Stílus: IF4523-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

4.5 csillag

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement férfipóló

Chicago Bulls Courtside

30% kedvezmény

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