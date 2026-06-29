Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement férfipóló

ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Szereted a Bullst? Mutasd meg büszkén! Ezzel a festékszórós graffitik stílusát hordozó, különleges Statement pólóval kimutathatod a rajongásodat.
Chicago Bulls Courtside
Szereted a Bullst? Mutasd meg büszkén! Ezzel a festékszórós graffitik stílusát hordozó, különleges Statement pólóval kimutathatod a rajongásodat.
A vastag pamutanyag merev esésű és strukturált hatású.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Great T-shirt
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Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit
Chicago Bulls Courtside