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Chicago Bulls Club Nike NBA-s belebújós, kapucnis férfipulóver - University Red/Fehér

Chicago Bulls Club

Nike NBA-s belebújós, kapucnis férfipulóver

74,99 €
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Puha polár és a Bulls. Minden megvan benne, amit a Nike kapucnis pulóverekben szeretsz, egy kis extrával a rajongók számára.


  • Megjelenített szín: University Red/Fehér
  • Stílus: HM9872-657

Chicago Bulls Club

74,99 €

Puha polár és a Bulls. Minden megvan benne, amit a Nike kapucnis pulóverekben szeretsz, egy kis extrával a rajongók számára.

Termékadatok

  • Fő alkotórész/kapucni bélése: 79% pamut/21% poliészter. Bordázott rész: 98% pamut/2% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: University Red/Fehér
  • Stílus: HM9872-657

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

5 csillag

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

  • Bardzo fajna bluza

    RafałT737750965

    Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super

Chicago Bulls Club Nike NBA-s belebújós, kapucnis férfipulóver

Chicago Bulls Club

74,99 €

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