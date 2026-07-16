Chelsea FC Strike Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

Meravigliosa
alessandrom247912785
Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ez a karcsúsított fazonú, izzadságelvezető anyagból készült Strike felső hűsít, és összeszedetté tesz, miközben a képességeidet csiszolod.
Chelsea FC Strike
Ez a karcsúsított fazonú, izzadságelvezető anyagból készült Strike felső hűsít, és összeszedetté tesz, miközben a képességeidet csiszolod.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Meravigliosa
alessandrom247912785
Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
Chelsea FC Strike