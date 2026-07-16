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Chelsea FC Strike Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső - Pitch Blue/Midwest Gold/Fehér/Midwest Gold

Újrahasznosított anyagok

Chelsea FC Strike

Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

54,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ez a karcsúsított fazonú, izzadságelvezető anyagból készült Strike felső hűsít, és összeszedetté tesz, miközben a képességeidet csiszolod.


  • Megjelenített szín: Pitch Blue/Midwest Gold/Fehér/Midwest Gold
  • Stílus: II2325-426

Chelsea FC Strike

54,99 €

Ez a karcsúsított fazonú, izzadságelvezető anyagból készült Strike felső hűsít, és összeszedetté tesz, miközben a képességeidet csiszolod.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pitch Blue/Midwest Gold/Fehér/Midwest Gold
  • Stílus: II2325-426

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Meravigliosa

    alessandrom247912785

    Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia

Chelsea FC Strike Nike Soccer Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

Chelsea FC Strike

54,99 €

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