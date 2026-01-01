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Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT kötött férfi futballfelső - Pitch Blue/Pitch Blue/Fehér/Midwest Gold

Újrahasznosított anyagok

Chelsea FC Strike

Nike Dri-FIT kötött férfi edzőfelső futballhoz

74,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A kifejezetten a feltörekvő futballsztároknak kialakított dizájnelemeket tartalmazó, karcsúsított, áramvonalas fazonnak köszönhetően semmi sem áll közéd és a labda közé. Az izzadságelvezető anyag hűsít, és összeszedetté tesz, miközben csiszolod a képességeidet.


  • Megjelenített szín: Pitch Blue/Pitch Blue/Fehér/Midwest Gold
  • Stílus: II4207-426

Chelsea FC Strike

74,99 €

A kifejezetten a feltörekvő futballsztároknak kialakított dizájnelemeket tartalmazó, karcsúsított, áramvonalas fazonnak köszönhetően semmi sem áll közéd és a labda közé. Az izzadságelvezető anyag hűsít, és összeszedetté tesz, miközben csiszolod a képességeidet.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A hüvelykujjbújtatók fokozott védelmet nyújtanak, és mozgás közben a helyükön tartják a ruhaujjakat.

Termékadatok

  • 91% poliészter/9% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pitch Blue/Pitch Blue/Fehér/Midwest Gold
  • Stílus: II4207-426

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT kötött férfi futballfelső

    Chelsea FC Strike

    74,99 €

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