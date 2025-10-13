triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 6. kép
Chelsea FC Nike Total 90 férfi futballpóló - Obsidian

Chelsea FC

Nike Total 90 férfi futballpóló

30% kedvezmény

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

A 2000-es évek elejének energiáját idézve a laza szabású Chelsea FC pólóban egész szezonban laza kényelemben képviselheted a klubod.


  • Megjelenített szín: Obsidian
  • Stílus: HV4918-451

Chelsea FC

30% kedvezmény

A 2000-es évek elejének energiáját idézve a laza szabású Chelsea FC pólóban egész szezonban laza kényelemben képviselheted a klubod.

Behind the Design: Total 90

A Total 90 kollekciót úgy alkottuk meg, hogy a meccs mind a 90 percében bírja a strapát. Jellegzetes íveinek, aszimmetrikus dizájnjának és kevert anyagainak köszönhetően a 2000-es évek egyik ikonikus meze lett. Az újrakiadás ugyanezt az energiát hozza el a játékosok és a rajongók új generációja számára.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Obsidian
  • Stílus: HV4918-451

Méret és fazon

Értékelések (1)

5 csillag

  • CFC TSHIRT

    Armadeus

    Accurate fit - quality cotton - nice graphic

Chelsea FC Nike Total 90 férfi futballpóló

Chelsea FC

30% kedvezmény

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 7