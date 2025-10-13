Chelsea FC Nike Total 90 férfi futballpóló

Chelsea FC

20,99 € 29,99 € 30% kedvezmény

A 2000-es évek elejének energiáját idézve a laza szabású Chelsea FC pólóban egész szezonban laza kényelemben képviselheted a klubod.

Behind the Design: Total 90

A Total 90 kollekciót úgy alkottuk meg, hogy a meccs mind a 90 percében bírja a strapát. Jellegzetes íveinek, aszimmetrikus dizájnjának és kevert anyagainak köszönhetően a 2000-es évek egyik ikonikus meze lett. Az újrakiadás ugyanezt az energiát hozza el a játékosok és a rajongók új generációja számára.