Chelsea FC Nike Total 90 férfi futballpóló

CFC TSHIRT
Armadeus
Accurate fit - quality cotton - nice graphic
Ez a termék jelenleg nem kapható
A 2000-es évek elejének energiáját idézve a laza szabású Chelsea FC pólóban egész szezonban laza kényelemben képviselheted a klubod.
Chelsea FC
A 2000-es évek elejének energiáját idézve a laza szabású Chelsea FC pólóban egész szezonban laza kényelemben képviselheted a klubod.
A Total 90 kollekciót úgy alkottuk meg, hogy a meccs mind a 90 percében bírja a strapát. Jellegzetes íveinek, aszimmetrikus dizájnjának és kevert anyagainak köszönhetően a 2000-es évek egyik ikonikus meze lett. Az újrakiadás ugyanezt az energiát hozza el a játékosok és a rajongók új generációja számára.
5 csillag
CFC TSHIRT
Armadeus
Accurate fit - quality cotton - nice graphic
Chelsea FC