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Chelsea FC Club Nike Soccer kerek nyakkivágású férfipulóver - Pitch Blue/Fehér

Chelsea FC Club

Nike Soccer kerek nyakkivágású férfipulóver

64,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a Chelsea FC-felső közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima.


  • Megjelenített szín: Pitch Blue/Fehér
  • Stílus: II3426-453

Chelsea FC Club

64,99 €

Ez a Chelsea FC-felső közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima.

Termékadatok

  • 80% pamut/20% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pitch Blue/Fehér
  • Stílus: II3426-453

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Chelsea FC Club Nike Soccer kerek nyakkivágású férfipulóver

    Chelsea FC Club

    64,99 €