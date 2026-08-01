Chelsea FC Club Nike Soccer kapucnis, belebújós férfipulóver

Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Ne hagyd, hogy a hideg megakadályozzon abban, hogy a Chelsea FC csapatának szurkolj. A közepes vastagságú, félig bolyhosított polár belül puha tapintású, kívül sima felületű.
Chelsea FC Club
Ne hagyd, hogy a hideg megakadályozzon abban, hogy a Chelsea FC csapatának szurkolj. A közepes vastagságú, félig bolyhosított polár belül puha tapintású, kívül sima felületű.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
1 csillag
Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Chelsea FC Club