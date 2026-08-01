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Chelsea FC Club Nike Soccer kapucnis, belebújós férfipulóver - Bright Blue/Fehér

Chelsea FC Club

Nike Soccer kapucnis, belebújós férfipulóver

69,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ne hagyd, hogy a hideg megakadályozzon abban, hogy a Chelsea FC csapatának szurkolj. A közepes vastagságú, félig bolyhosított polár belül puha tapintású, kívül sima felületű.


  • Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér
  • Stílus: II3419-452

Chelsea FC Club

69,99 €

Ne hagyd, hogy a hideg megakadályozzon abban, hogy a Chelsea FC csapatának szurkolj. A közepes vastagságú, félig bolyhosított polár belül puha tapintású, kívül sima felületű.

Termékadatok

  • Elülső zseb
  • Fő alkotórész/kapucni bélése: 80% pamut/20% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Bright Blue/Fehér
  • Stílus: II3419-452

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

1 csillag

  • Missed the mark

    jamesc221007928

    New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.

Chelsea FC Club Nike Soccer kapucnis, belebújós férfipulóver

Chelsea FC Club

69,99 €

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