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Chelsea FC Authentic Goalkeeper Nike Soccer férfi futballmez - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Chelsea FC Authentic Goalkeeper

Nike Soccer férfi futballmez

79,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klub klasszikus logójával és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott, laza szabású felső minden szurkoló ruhatárának remek kiegészítője.


  • Megjelenített szín: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Fehér
  • Stílus: IB3830-012

Chelsea FC Authentic Goalkeeper

79,99 €

Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klub klasszikus logójával és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott, laza szabású felső minden szurkoló ruhatárának remek kiegészítője.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Bordázott rész: 97% poliészter/3% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Fehér
  • Stílus: IB3830-012

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

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    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

Chelsea FC Authentic Goalkeeper Nike Soccer férfi futballmez

Chelsea FC Authentic Goalkeeper

79,99 €

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