Chelsea FC Authentic Goalkeeper Nike Soccer férfi futballmez

More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klub klasszikus logójával és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott, laza szabású felső minden szurkoló ruhatárának remek kiegészítője.
Chelsea FC Authentic Goalkeeper
Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klub klasszikus logójával és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott, laza szabású felső minden szurkoló ruhatárának remek kiegészítője.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Chelsea FC Authentic Goalkeeper