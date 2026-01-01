Chelsea FC Academy Pro SE Nike Dri-FIT harmadik, mérkőzés előtti rövid ujjú férfi futballfelső

Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Academy Pro SE
Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú férfi futballfelső
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klasszikus klublogóval és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott, karcsúsított szabású replika felső izzadságelvezető technológiával készült, így szárazon tart a mérkőzés napján.
- Megjelenített szín: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stílus: IB3806-012
Chelsea FC Academy Pro SE
Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klasszikus klublogóval és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott, karcsúsított szabású replika felső izzadságelvezető technológiával készült, így szárazon tart a mérkőzés napján.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stílus: IB3806-012
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 178 cm
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Chelsea FC Academy Pro SE