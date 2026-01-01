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Chelsea FC Academy Pro SE Nike Dri-FIT harmadik, mérkőzés előtti rövid ujjú férfi futballfelső - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Újrahasznosított anyagok

Chelsea FC Academy Pro SE

Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú férfi futballfelső

30% kedvezmény

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klasszikus klublogóval és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott, karcsúsított szabású replika felső izzadságelvezető technológiával készült, így szárazon tart a mérkőzés napján.


  • Megjelenített szín: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Stílus: IB3806-012

Chelsea FC Academy Pro SE

30% kedvezmény

Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klasszikus klublogóval és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott, karcsúsított szabású replika felső izzadságelvezető technológiával készült, így szárazon tart a mérkőzés napján.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Stílus: IB3806-012

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Chelsea FC Academy Pro SE Nike Dri-FIT harmadik, mérkőzés előtti rövid ujjú férfi futballfelső

    Chelsea FC Academy Pro SE

    30% kedvezmény

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