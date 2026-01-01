Chelsea FC Academy Pro SE Nike Dri-FIT harmadik, mérkőzés előtti rövid ujjú férfi futballfelső

Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klasszikus klublogóval és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott, karcsúsított szabású replika felső izzadságelvezető technológiával készült, így szárazon tart a mérkőzés napján.

Megjelenített szín: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Stílus: IB3806-012