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Carlos Alcaraz NikeCourt Dri-FIT férfi teniszpóló - Burgundy Ash

Carlos Alcaraz

NikeCourt Dri-FIT férfi teniszpóló

39,99 €
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Mutasd ki Carlos Alcaraz iránti rajongásodat, miközben New York legforróbb versenyén játszik. Az izzadságelvezető technológiával felszerelt póló szárazon tart a pályán és azon kívül is.


  • Megjelenített szín: Burgundy Ash
  • Stílus: IM6121-647

Carlos Alcaraz

39,99 €

Mutasd ki Carlos Alcaraz iránti rajongásodat, miközben New York legforróbb versenyén játszik. Az izzadságelvezető technológiával felszerelt póló szárazon tart a pályán és azon kívül is.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet nyújt.
  • A kosárlabda ihlette részletek a város gazdag kosárlabdaöröksége előtt tisztelegnek.
  • A pamutkeverék puha és bolyhos érzetet nyújt.

Termékadatok

  • 57% pamut/43% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Burgundy Ash
  • Stílus: IM6121-647

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Top Player T-shirt

    Patrick1eddc3276194429087b5472a655c227e

    Top tshirt per allenamento con Carlos Alcaraz Academy 😉

Carlos Alcaraz NikeCourt Dri-FIT férfi teniszpóló

Carlos Alcaraz

39,99 €

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