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Brooklyn Nets Club
Nike NBA-s belebújós, kapucnis férfipulóver
74,99 €
Puha polár és a Nets. Minden megvan benne, amit a Nike kapucnis pulóverekben szeretsz, egy kis extrával a rajongók számára.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: HM9869-010
Brooklyn Nets Club
74,99 €
Puha polár és a Nets. Minden megvan benne, amit a Nike kapucnis pulóverekben szeretsz, egy kis extrával a rajongók számára.
Termékadatok
- Fő alkotórész/kapucni bélése: 79% pamut/21% poliészter. Bordázott rész: 98% pamut/2% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: HM9869-010
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Brooklyn Nets Club
74,99 €