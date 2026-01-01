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Brooklyn Nets Club Nike NBA-s belebújós, kapucnis férfipulóver - Fekete/Fehér

Brooklyn Nets Club

Nike NBA-s belebújós, kapucnis férfipulóver

74,99 €
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Puha polár és a Nets. Minden megvan benne, amit a Nike kapucnis pulóverekben szeretsz, egy kis extrával a rajongók számára.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: HM9869-010

Brooklyn Nets Club

74,99 €

Puha polár és a Nets. Minden megvan benne, amit a Nike kapucnis pulóverekben szeretsz, egy kis extrával a rajongók számára.

Termékadatok

  • Fő alkotórész/kapucni bélése: 79% pamut/21% poliészter. Bordázott rész: 98% pamut/2% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: HM9869-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Brooklyn Nets Club Nike NBA-s belebújós, kapucnis férfipulóver

    Brooklyn Nets Club

    74,99 €

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