Brazília Strike Nike Dri-FIT férfi futballedzőfelső

Újrahasznosított anyagok
Brazília Strike
Nike Dri-FIT férfi edzőfelső futballhoz
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A kifejezetten a feltörekvő futballsztároknak kialakított dizájnelemeket tartalmazó, karcsúsított, áramvonalas fazonnak köszönhetően semmi sem áll közéd és a labda közé. Az izzadságelvezető anyag hűsít, és összeszedetté tesz, miközben csiszolod a képességeidet.
- Megjelenített szín: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Stílus: IB4988-435
Brazília Strike
A kifejezetten a feltörekvő futballsztároknak kialakított dizájnelemeket tartalmazó, karcsúsított, áramvonalas fazonnak köszönhetően semmi sem áll közéd és a labda közé. Az izzadságelvezető anyag hűsít, és összeszedetté tesz, miközben csiszolod a képességeidet.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A hüvelykujjbújtatók fokozott védelmet nyújtanak, és mozgás közben a helyükön tartják a ruhaujjakat.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 91% poliészter/9% spandex. Panelek: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Stílus: IB4988-435
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 178 cm
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Brazília Strike