Brazília Nike Dri-FIT Anthem férfi futballdzseki

Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Állj ki az országod mellett ebben a tágas Brazília Anthem dzsekiben. Közepes súlyú, kétrétegű hálós anyagból készült, amely fokozza a légáramlást, így segít hűvösen maradni a meleg időben.
Brazília
Állj ki az országod mellett ebben a tágas Brazília Anthem dzsekiben. Közepes súlyú, kétrétegű hálós anyagból készült, amely fokozza a légáramlást, így segít hűvösen maradni a meleg időben.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.3 csillag
Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Brazil jacket
Linny
[This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!
Gregory
Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.
Brazília