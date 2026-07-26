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Brazília Nike Dri-FIT Anthem férfi futballdzseki - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Brazília

Nike Dri-FIT Anthem férfi futballdzseki

119,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Állj ki az országod mellett ebben a tágas Brazília Anthem dzsekiben. Közepes súlyú, kétrétegű hálós anyagból készült, amely fokozza a légáramlást, így segít hűvösen maradni a meleg időben.


  • Megjelenített szín: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stílus: IH1757-369

Brazília

119,99 €

Állj ki az országod mellett ebben a tágas Brazília Anthem dzsekiben. Közepes súlyú, kétrétegű hálós anyagból készült, amely fokozza a légáramlást, így segít hűvösen maradni a meleg időben.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • Az áttetsző dizájn lehetővé teszi, hogy megmutasd az alatta viselt mezedet.

Termékadatok

  • Teljes hosszúságú cipzár
  • Cipzáras zsebek
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stílus: IH1757-369

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

4.3 csillag

  • Too Heavy

    RumiC

    Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !

  • Brazil jacket

    Linny

    [This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!

    Gregory

    Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.

Brazília Nike Dri-FIT Anthem férfi futballdzseki

Brazília

119,99 €

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