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Brazília Academy Pro Nike Dri-FIT mérkőzés előtti rövid ujjú férfi futballfelső - Light Menta/Light Photo Blue/Canary

Újrahasznosított anyagok

Brazília Academy Pro

Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú férfi futballfelső

69,99 €
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Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A karcsúsított fazon a nedvességelvezető technológia révén hűsít, amikor intenzívebbé válik a játék.


  • Megjelenített szín: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
  • Stílus: IH1662-369

Brazília Academy Pro

69,99 €

Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A karcsúsított fazon a nedvességelvezető technológia révén hűsít, amikor intenzívebbé válik a játék.

Termékadatok

  • Bordázott mandzsetta és nyakpánt
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
  • Stílus: IH1662-369

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Brazília Academy Pro Nike Dri-FIT mérkőzés előtti rövid ujjú férfi futballfelső

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