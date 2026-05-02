Brazil Club Nike Soccer francia frottír belebújós, kapucnis férfipulóver

Y brasa 😡
Ohha
It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.
Fogtunk egy hétköznapi klasszikust, és megspékeltük a Brazília iránt érzett büszkeséggel, hogy egy olyan kényelmes alapdarabot hozzunk létre, amelyet újra és újra viselni fogsz. Ez a laza kapucnis pulóver közepes súlyú francia frottírból készült, amely kívül sima, belül pedig bolyhosítatlan hurkokkal rendelkezik, és elég jól szellőző és kényelmes ahhoz, hogy egész évben viseld.
Brazil Club
Fogtunk egy hétköznapi klasszikust, és megspékeltük a Brazília iránt érzett büszkeséggel, hogy egy olyan kényelmes alapdarabot hozzunk létre, amelyet újra és újra viselni fogsz. Ez a laza kapucnis pulóver közepes súlyú francia frottírból készült, amely kívül sima, belül pedig bolyhosítatlan hurkokkal rendelkezik, és elég jól szellőző és kényelmes ahhoz, hogy egész évben viseld.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
1 csillag
Y brasa 😡
Ohha
It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.
Brazil Club