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Brazil Club Nike Soccer francia frottír belebújós, kapucnis férfipulóver - Coastal Blue/Light Menta

Brazil Club

Nike Soccer francia frottír belebújós, kapucnis férfipulóver

69,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Fogtunk egy hétköznapi klasszikust, és megspékeltük a Brazília iránt érzett büszkeséggel, hogy egy olyan kényelmes alapdarabot hozzunk létre, amelyet újra és újra viselni fogsz. Ez a laza kapucnis pulóver közepes súlyú francia frottírból készült, amely kívül sima, belül pedig bolyhosítatlan hurkokkal rendelkezik, és elég jól szellőző és kényelmes ahhoz, hogy egész évben viseld.


  • Megjelenített szín: Coastal Blue/Light Menta
  • Stílus: IB6300-433

Brazil Club

69,99 €

Fogtunk egy hétköznapi klasszikust, és megspékeltük a Brazília iránt érzett büszkeséggel, hogy egy olyan kényelmes alapdarabot hozzunk létre, amelyet újra és újra viselni fogsz. Ez a laza kapucnis pulóver közepes súlyú francia frottírból készült, amely kívül sima, belül pedig bolyhosítatlan hurkokkal rendelkezik, és elég jól szellőző és kényelmes ahhoz, hogy egész évben viseld.

Előnyök

  • A bordázott mandzsetták és szegély megakadályozza a pulóver elmozdulását mozgás közben.
  • A zsinórnak köszönhetően hordhatod a kapucnit lazán, vagy kizárhatod a hideget.

Termékadatok

  • Fő alkotórész/kapucni bélése: 80% pamut/20% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Coastal Blue/Light Menta
  • Stílus: IB6300-433

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

1 csillag

  • Y brasa 😡

    Ohha

    It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.

Brazil Club Nike Soccer francia frottír belebújós, kapucnis férfipulóver

Brazil Club

69,99 €

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