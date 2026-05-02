Brazil Club Nike Soccer francia frottír belebújós, kapucnis férfipulóver

Fogtunk egy hétköznapi klasszikust, és megspékeltük a Brazília iránt érzett büszkeséggel, hogy egy olyan kényelmes alapdarabot hozzunk létre, amelyet újra és újra viselni fogsz. Ez a laza kapucnis pulóver közepes súlyú francia frottírból készült, amely kívül sima, belül pedig bolyhosítatlan hurkokkal rendelkezik, és elég jól szellőző és kényelmes ahhoz, hogy egész évben viseld.

Megjelenített szín: Coastal Blue/Light Menta

Stílus: IB6300-433