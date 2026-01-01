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Boston Celtics Courtside
Nike NBA-s vintage férfipóló
39,99 €
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Mivel lehetne stílusosabban szurkolni a Boston Celtics csapatának, mint egy látványos, tűpontos kosárral? Ez a retró grafikás póló a '90-es évek hangulatát idézi. Nyertél. Cha. Csing!
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: HV5638-010
Boston Celtics Courtside
39,99 €
Mivel lehetne stílusosabban szurkolni a Boston Celtics csapatának, mint egy látványos, tűpontos kosárral? Ez a retró grafikás póló a '90-es évek hangulatát idézi. Nyertél. Cha. Csing!
Előnyök
A közepes súlyú pamutanyag puha tapintású, és némi esése is van.
Termékadatok
- Laza fazon
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: HV5638-010
Méret és fazon
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
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Boston Celtics Courtside
39,99 €