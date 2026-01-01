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Boston Celtics Courtside Nike NBA-s vintage férfipóló - Fekete

Boston Celtics Courtside

Nike NBA-s vintage férfipóló

39,99 €

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Ez a termék jelenleg nem kapható

Mivel lehetne stílusosabban szurkolni a Boston Celtics csapatának, mint egy látványos, tűpontos kosárral? Ez a retró grafikás póló a '90-es évek hangulatát idézi. Nyertél. Cha. Csing!


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: HV5638-010

Boston Celtics Courtside

39,99 €

Mivel lehetne stílusosabban szurkolni a Boston Celtics csapatának, mint egy látványos, tűpontos kosárral? Ez a retró grafikás póló a '90-es évek hangulatát idézi. Nyertél. Cha. Csing!

Előnyök

A közepes súlyú pamutanyag puha tapintású, és némi esése is van.

Termékadatok

  • Laza fazon
  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: HV5638-010

Méret és fazon

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    Boston Celtics Courtside Nike NBA-s vintage férfipóló

    Boston Celtics Courtside

    39,99 €

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