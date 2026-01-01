Boston Celtics Courtside Nike NBA-s vintage férfipóló

Boston Celtics Courtside

39,99 €

Mivel lehetne stílusosabban szurkolni a Boston Celtics csapatának, mint egy látványos, tűpontos kosárral? Ez a retró grafikás póló a '90-es évek hangulatát idézi. Nyertél. Cha. Csing!

Előnyök A közepes súlyú pamutanyag puha tapintású, és némi esése is van.