Boston Celtics Courtside Nike NBA Club szőtt, hosszú cipzáras férfikabát

Adamantia947604536
Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Feltűnő. Büszke. Állj ki a csapatod mellett jóban, rosszban. Mindig. Ebben a kényelmes, hosszú cipzáras kabátban büszkén viselheted a Celtics színeit.
Boston Celtics Courtside
Feltűnő. Büszke. Állj ki a csapatod mellett jóban, rosszban. Mindig. Ebben a kényelmes, hosszú cipzáras kabátban büszkén viselheted a Celtics színeit.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Adamantia947604536
Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern
Boston Celtics Courtside