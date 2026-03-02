 
1 / 3. kép
Boston Celtics Courtside Nike NBA Club szőtt, hosszú cipzáras férfikabát - Fekete/Clover/Clover

Újrahasznosított anyagok

Boston Celtics Courtside

Nike NBA Club szőtt, hosszú cipzáras férfikabát

89,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Feltűnő. Büszke. Állj ki a csapatod mellett jóban, rosszban. Mindig. Ebben a kényelmes, hosszú cipzáras kabátban büszkén viselheted a Celtics színeit.


  • Megjelenített szín: Fekete/Clover/Clover
  • Stílus: HV9690-010

Boston Celtics Courtside

89,99 €

Feltűnő. Büszke. Állj ki a csapatod mellett jóban, rosszban. Mindig. Ebben a kényelmes, hosszú cipzáras kabátban büszkén viselheted a Celtics színeit.

Előnyök

  • A kívül sima, belül enyhén bolyhos, közepes súlyú, félig bolyhosított poláranyag kényelmes, mégis szellős. Egész évben viselhető kényelmes darab, amely tökéletes átmeneti viselet a tavaszi és az őszi hónapokra.
  • A zsinórnak köszönhetően hordhatod a kapucnit lazán, vagy kizárhatod a hideget.

Termékadatok

  • Kapucnis pulóver húzózsinórral
  • Teljes hosszúságú cipzár
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter. Kapucni bélése: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Clover/Clover
  • Stílus: HV9690-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Adamantia947604536

    Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern

Boston Celtics Courtside Nike NBA Club szőtt, hosszú cipzáras férfikabát

Boston Celtics Courtside

89,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed