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Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-s férfimez - Fekete/Fekete/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Boston Celtics Courtside

Nike Dri-FIT NBA-s férfimez

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Gridiron? Parkettás pálya? Nem számít, tényleg. Legyen szó bármilyen sportágról, a Celtics mindig veled marad. Ez a különleges Dri-FIT mez segít, hogy büszkén viselhesd kedvenc franchise-od jellegzetes stílusát.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
  • Stílus: HV9746-010

Boston Celtics Courtside

30% kedvezmény

Gridiron? Parkettás pálya? Nem számít, tényleg. Legyen szó bármilyen sportágról, a Celtics mindig veled marad. Ez a különleges Dri-FIT mez segít, hogy büszkén viselhesd kedvenc franchise-od jellegzetes stílusát.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
  • Stílus: HV9746-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

2 csillag

  • Far bigger than the size it stated

    James535076029

    It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL

Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-s férfimez

Boston Celtics Courtside

30% kedvezmény

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