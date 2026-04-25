Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-s férfimez

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Gridiron? Parkettás pálya? Nem számít, tényleg. Legyen szó bármilyen sportágról, a Celtics mindig veled marad. Ez a különleges Dri-FIT mez segít, hogy büszkén viselhesd kedvenc franchise-od jellegzetes stílusát.
Boston Celtics Courtside
Gridiron? Parkettás pálya? Nem számít, tényleg. Legyen szó bármilyen sportágról, a Celtics mindig veled marad. Ez a különleges Dri-FIT mez segít, hogy büszkén viselhesd kedvenc franchise-od jellegzetes stílusát.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
2 csillag
Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Boston Celtics Courtside