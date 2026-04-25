Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-s férfimez

Boston Celtics Courtside

52,49 € 74,99 € 30% kedvezmény

Gridiron? Parkettás pálya? Nem számít, tényleg. Legyen szó bármilyen sportágról, a Celtics mindig veled marad. Ez a különleges Dri-FIT mez segít, hogy büszkén viselhesd kedvenc franchise-od jellegzetes stílusát.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.