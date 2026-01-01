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Boston Celtics Club
Férfipóló
34,99 €
Jóban-rosszban veled. Ez nem egy múló trend. Ez a puha pamutpóló autentikusan tiszteleg a Celtics szellemisége előtt a közösségen, a kultúrán és a pályán keresztül.
- Megjelenített szín: Clover
- Stílus: IO6277-312
Boston Celtics Club
34,99 €
Jóban-rosszban veled. Ez nem egy múló trend. Ez a puha pamutpóló autentikusan tiszteleg a Celtics szellemisége előtt a közösségen, a kultúrán és a pályán keresztül.
Előnyök
A mindennapi viseletre készült pamutanyag puha tapintású és könnyű.
Termékadatok
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Clover
- Stílus: IO6277-312
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Boston Celtics Club
34,99 €