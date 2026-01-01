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Boston Celtics Club férfipóló - Clover

Boston Celtics Club

Férfipóló

34,99 €
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Jóban-rosszban veled. Ez nem egy múló trend. Ez a puha pamutpóló autentikusan tiszteleg a Celtics szellemisége előtt a közösségen, a kultúrán és a pályán keresztül.


  • Megjelenített szín: Clover
  • Stílus: IO6277-312

Boston Celtics Club

34,99 €

Jóban-rosszban veled. Ez nem egy múló trend. Ez a puha pamutpóló autentikusan tiszteleg a Celtics szellemisége előtt a közösségen, a kultúrán és a pályán keresztül.

Előnyök

A mindennapi viseletre készült pamutanyag puha tapintású és könnyű.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Clover
  • Stílus: IO6277-312

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Boston Celtics Club férfipóló

    Boston Celtics Club

    34,99 €

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