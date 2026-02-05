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Atlético Madrid Club Nike Soccer belebújós, kapucnis férfi polárpulóver - Fekete/Sport Red

Atlético Madrid Club

Nike Soccer belebújós, kapucnis férfi polárpulóver

30% kedvezmény

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Képviseld visszafogott stílusban az Atlético Madrid csapatát. A minimalista, visszafogott dizájnnal rendelkező kapucnis pulóver közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima.


  • Megjelenített szín: Fekete/Sport Red
  • Stílus: HM2854-010

Atlético Madrid Club

30% kedvezmény

Képviseld visszafogott stílusban az Atlético Madrid csapatát. A minimalista, visszafogott dizájnnal rendelkező kapucnis pulóver közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima.

Előnyök

  • A zsinórnak köszönhetően a kapucnit hordhatod lazán, de összehúzva ki is zárhatod a hideget.
  • A bordázott mandzsetták és szegély megakadályozzák, hogy a pulóver mozgás közben elmozduljon.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Kapucnibélés: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Sport Red
  • Stílus: HM2854-010

Méret és fazon

Értékelések (1)

5 csillag

  • stefano170216636a714f8fa84c9b08317f5d90

    Felpa comoda come tutte quelle Nike inutile. la M va benissimo

Atlético Madrid Club Nike Soccer belebújós, kapucnis férfi polárpulóver

Atlético Madrid Club

30% kedvezmény

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