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Anglia Strike Nike Dri-FIT kötött férfi futballtréningruha - Work Blue/Obsidian/Speed Red/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Anglia Strike

Nike Dri-FIT kötött férfi futballtréningruha

149,99 €
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Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A kifejezetten a feltörekvő futballcsillagoknak kialakított dizájnelemekkel ellátott tréningruha biztosítja, hogy kényelmesen edzhess. A profik ruhájához hasonlóan izzadságelvezető technológiája hűsít és összeszedetté tesz, miközben csiszolod a képességeidet.


  • Megjelenített szín: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Fehér
  • Stílus: IB5487-486

Anglia Strike

149,99 €

A kifejezetten a feltörekvő futballcsillagoknak kialakított dizájnelemekkel ellátott tréningruha biztosítja, hogy kényelmesen edzhess. A profik ruhájához hasonlóan izzadságelvezető technológiája hűsít és összeszedetté tesz, miközben csiszolod a képességeidet.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Fehér
  • Stílus: IB5487-486

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Anglia Strike Nike Dri-FIT kötött férfi futballtréningruha

    Anglia Strike

    149,99 €

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