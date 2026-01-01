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Anglia Nike Soccer férfipóló - Work Blue

Anglia

Nike Soccer férfipóló

29,99 €
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Mutasd ki a csapatod iránti rajongásodat ebben a puha Anglia pamutpólóban.


  • Megjelenített szín: Work Blue
  • Stílus: IH2179-486

Anglia

29,99 €

Mutasd ki a csapatod iránti rajongásodat ebben a puha Anglia pamutpólóban.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Work Blue
  • Stílus: IH2179-486

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Anglia Nike Soccer férfipóló

    Anglia

    29,99 €

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