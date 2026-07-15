Anglia Energy Nike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A 90-es évek ihlette részletekkel és csapatspecifikus mintával ellátott Anglia felső időtálló dizájnt ötvöz a modern játék igényeihez igazodó technológiával.
Anglia Energy
A 90-es évek ihlette részletekkel és csapatspecifikus mintával ellátott Anglia felső időtálló dizájnt ötvöz a modern játék igényeihez igazodó technológiával.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3 csillag
Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Estilo noventero
JosebaL704810686
Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte
Anglia Energy