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Anglia Energy Nike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső - Work Blue/Fehér/Obsidian

Újrahasznosított anyagok

Anglia Energy

Nike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

74,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A 90-es évek ihlette részletekkel és csapatspecifikus mintával ellátott Anglia felső időtálló dizájnt ötvöz a modern játék igényeihez igazodó technológiával.


  • Megjelenített szín: Work Blue/Fehér/Obsidian
  • Stílus: IH1866-486

Anglia Energy

74,99 €

A 90-es évek ihlette részletekkel és csapatspecifikus mintával ellátott Anglia felső időtálló dizájnt ötvöz a modern játék igényeihez igazodó technológiával.

Termékadatok

  • Bordázott nyakrész és mandzsetták
  • Szőtt méretcímke
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Work Blue/Fehér/Obsidian
  • Stílus: IH1866-486

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (2)

3 csillag

  • Nice but small & narrow

    KatieF597137378

    Comes some and very narrow on the body.

  • Estilo noventero

    JosebaL704810686

    Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte

Anglia Energy Nike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

Anglia Energy

74,99 €

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