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Anglia Club Nike Soccer kapucnis, belebújós pulóver - Midnight Navy/Fehér

Anglia Club

Nike Soccer kapucnis, belebújós férfipulóver

69,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ne hagyd, hogy a hideg megakadályozzon abban, hogy Anglia csapatát képviseld! Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
  • Stílus: IB6297-410

Anglia Club

69,99 €

Ne hagyd, hogy a hideg megakadályozzon abban, hogy Anglia csapatát képviseld! Közepes vastagságú, bolyhosított poláranyagunk belül extrapuha, kívül pedig sima tapintású, így mindig kényelmes, miközben megtartja strukturált formáját.

Termékadatok

  • Elülső zseb
  • 80% pamut/20% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fehér
  • Stílus: IB6297-410

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

5 csillag

  • FBECKS

    Πάρα πολύ ωραίο κρίμα που δεν πρόλαβα να πάρω και της Ολλανδίας

  • Lovely Bubbly

    Armadeus

    Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.

Anglia Club Nike Soccer kapucnis, belebújós pulóver

Anglia Club

69,99 €

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