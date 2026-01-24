Nike Air Windrunner férfi melegítőfelső

AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított szálakból készült
Sportos stílus, mindennapi viseletre átalakítva. Ez a melegítőfelső vízlepergető, szőtt taftanyagból készült, hálós béléssel és az ikonikus Windrunner dizájnra jellemző szőtt szegélycsíkozással. A törzsnél extra bő a modern fazon érdekében.
Nike Air
Sportos stílus, mindennapi viseletre átalakítva. Ez a melegítőfelső vízlepergető, szőtt taftanyagból készült, hálós béléssel és az ikonikus Windrunner dizájnra jellemző szőtt szegélycsíkozással. A törzsnél extra bő a modern fazon érdekében.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Nike Air