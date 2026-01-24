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Nike Air Windrunner férfi melegítőfelső - Light Bone

Újrahasznosított anyagok

Nike Air

Windrunner férfi melegítőfelső

30% kedvezmény
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Ez a termék 100%-ban újrahasznosított szálakból készült

Sportos stílus, mindennapi viseletre átalakítva. Ez a melegítőfelső vízlepergető, szőtt taftanyagból készült, hálós béléssel és az ikonikus Windrunner dizájnra jellemző szőtt szegélycsíkozással. A törzsnél extra bő a modern fazon érdekében.


  • Megjelenített szín: Light Bone
  • Stílus: IF1288-072

Nike Air

30% kedvezmény

Sportos stílus, mindennapi viseletre átalakítva. Ez a melegítőfelső vízlepergető, szőtt taftanyagból készült, hálós béléssel és az ikonikus Windrunner dizájnra jellemző szőtt szegélycsíkozással. A törzsnél extra bő a modern fazon érdekében.

Termékadatok

  • Két irányba húzható cipzár
  • Kézmelegítő zsebek
  • Rugalmas szegély és mandzsetták
  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Háló: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Light Bone
  • Stílus: IF1288-072

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

Értékelések (1)

5 csillag

  • AlecS659872536

    Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.

Nike Air Windrunner férfi melegítőfelső

Nike Air

30% kedvezmény

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